Après avoir agressé sa femme, un homme s'en est pris à son beau-frère et son beau-père vendredi dernier à Vaulx-en-Velin.

Un individu âgé de 31 ans, domicilié à Brignais, a été interpellé le vendredi 16 juin dernier à 23h15 , impasse de la Thibaude à Vaulx-en-Velin. Il venait d'agresser son épouse âgée de 24 ans ainsi que son beau-frère et son beau-père. On ne connaît pas encore les raisons de la dispute. Sa femme a reçu 3 jours d'ITT, son beau-frère 8 jours et son beau-père aucun. Le suspect a été présenté au parquet ce dimanche et écroué en attente de comparution ce lundi pour "violences volontaires aggravées".