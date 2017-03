16 431 euros de matériels informatiques ont été volés entre le 20 et le 27 mars sur le campus de Bron de l’université Lyon 2.

©Tim Douet

Le campus Porte-des-Alpes de l'université Lyon 2, à Bron, a été cambriolé entre le 20 et le 27 mars derniers. Un ou plusieurs individus ont pénétré, sans effraction, dans une salle de cours protégée par un badge d'accès et ont dérobé 12 ordinateurs (unités centrales, écrans, claviers et souris. Le préjudice est estimé à 16 431 euros.

Une enquête pour “vol par fausses clés” est en cours pour retrouver le ou les voleurs.