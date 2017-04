Une course-poursuite se termine en agression à Saint-Fons

Une course-poursuite s'est engagée samedi matin à hauteur de Saint-Fons, à l'entrée du périphérique.

Capture d'écran Google maps

Une course-poursuite qui se conclut par une agression à coups de batte de base-ball, c'est un véritable scénario de film de gangster qui s'est déroulé samedi matin peu avant 7h, rapporte Le Progrès. Une voiture, avec à bord trois hommes trentenaires qui sortaient de boîte de nuit, circulait sur le périphérique D383.

C'est alors que démarre un conflit avec un véhicule utilitaire roulant dans le même sens qu'eux. Un litige provoquant appels de phares ainsi qu'une course-poursuite. Le premier véhicule est harcelé par le second, et essaye de s'enfuir en quittant le périphérique mais se retrouve sur le chemin de Saint-Gobain, derrière la raffinerie. Problème, cette route mène à un cul-de-sac et les trois protagonistes sont piégés. D'autant que la camionnette n'est plus seule puisque un autre véhicule l'a rejointe. S'enchaîne alors un tabassage à coup de battes de base-ball. L'un des agresseurs vole même la voiture des victimes. Un vol de courte durée puisque le voleur cause un accident et s'enfuit à pied.

L'équipe d'agresseurs est aujourd'hui toujours recherchée. Si le pronostic vital d'une des victimes a été engagé, les trois protagonistes ne seraient plus en danger à l'heure actuelle.