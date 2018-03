Un homme frappé, ligoté puis enlevé à Lyon

Un homme a été arrêté ce mardi pour avoir enlevé et agressé un homme en février dernier à Lyon.

©Tim Douet

Un Lyonnais âgé de 30 ans a été interpellé ce mardi à 6h05 à son domicile. Il était soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement d'un homme âgé de 37 ans sur le secteur des États-Unis le 22 février dernier à 3h45. Ce dernier avait été découvert ligoté et le visage tuméfié dans le 7e arrondissement de Lyon et avait reçu 15 jours d'ITT. Il expliquait que plusieurs individus l'avaient enlevé devant son domicile et l'avaient enfermé dans le coffre de leur véhicule.

Deux des individus dérobaient son véhicule, se rendaient à son domicile où ils fouillaient l'appartement et s'emparaient de deux téléphones portables afin d'empêcher l'épouse de la victime, présente sur les lieux, de donner l'alerte. Cette dernière a identifié l'interpellé qui a reconnu avoir eu un différend avec la victime alors qu'il l'avait menacé avec un harpon et, en représailles, l'avoir, frappé enlevé et avoir dérobé son véhicule. Une enquête est actuellement en cours pour "enlèvement, séquestration, violences volontaires aggravées et vol".