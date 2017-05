Un homme connu sous six identités arrêté à la Croix-Rousse pour un vol

Un homme de 32 ans connu par les services de police sous six identités différentes a été arrêté le 25 juin dernier après avoir volé un portefeuille sur le marché de la Coire-Rousse (Lyon 4e).

©Tim Douet

Un Sainfoniard de 32 ans a été interpellé le 25 juin dernier à 11h 20 sur le marché de la Crois-Rousse par un équipage de la Bac. Il venait de dérober le porte-feuille d'un homme de 68 ans. Amené au commissariat, les policiers se sont rendu compte, en consultant le fichier de police, que le mis en cause était connu de leurs services sous six autres identités et faisait l’objet d’une fiche de recherche émise par le TGI de Vienne (38). L'homme a été placé en garde à vue pour "vol à la tire". Il a été présenté au parquet ce samedi puis écroué en attente de comparution ce lundi pour "vol à la tire et utilisation d’une identité imaginaire".