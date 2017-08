Un cadavre trouvé dans une Peugeot 107 brûlée à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Un cadavre a été découvert, ce lundi matin, dans une Peugeot 107 brûlée sur le bord de la route du Mont-Thou, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Il s’agirait du corps d’un homme, qui n’a pas encore été identifié.

© Tim Douet Voiture brûlée à Saint-Cyr-au-mont-d'Or

Il était 13 heures, ce lundi, lorsque la dépanneuse a remorqué une Peugeot 107 totalement carbonisée. Ne laissant plus que des buissons noircis et des cendres au bord de la route du Mont-Thou comme seules traces du drame qui vient de se produire. Plus tôt dans la matinée, vers 9 heures, un témoin alerté par une fumée noire a découvert un cadavre à l’intérieur d’une voiture en train de brûler.

© Tim Douet La voiture est située à la frontière entre deux communes : Couzon-au-Mont-d'Or et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Pensant que celle-ci se trouvait dans le périmètre de la ville de Couzon-au-Mont-d’Or, les pompiers ont prévenu le maire de la commune, Patrick Veron, qui a par la suite appris que la Peugeot 107 était finalement située sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

La victime serait un homme dont le corps est en cours d’identification

Une enquête a rapidement été ouverte et plusieurs gendarmes étaient sur place, en fin de matinée. La police scientifique, avec notamment des experts en explosions et incendies, a également réalisé des investigations sur les lieux. Avant que le véhicule calciné ne soit remorqué sur une dépanneuse et que le corps ne soit emmené par les pompes funèbres, en début d’après-midi.

D’après Patrick Veron, le cadavre retrouvé dans la Peugeot 107 serait celui d’un homme qui n’a pas encore été identifié. Il pourrait s’agir du propriétaire de la voiture. Si les premières hypothèses se confirment, l’affaire devrait être rapidement résolue, selon le maire de Couzon-au-Mont-d’Or. Sur place, la gendarmerie avait pour consigne de la part du parquet de ne pas communiquer.