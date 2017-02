Un Lyonnais et un Oullinois interpellés pour vol et fraude bancaire

Une procédure a été diligentée contre un Lyonnais de 20 ans et un Oullinois de 18 ans, tous deux soupçonnés de vol par effraction et d’utilisation frauduleuse de moyens de paiement.

© Tim Douet

Un Lyonnais de 20 ans et un Oullinois de 18 ans ont été interpellés respectivement à 9h30 et 9h40 ce lundi 20 février. Le service enquêteur les soupçonne d’avoir dérobé par effraction des bijoux, un ordinateur portable, des pièces d’identité et des cartes bancaires. Ces vols se seraient produits le 18 janvier entre 16h30 et 21h. Les moyens de payements dérobés ont été utilisés le jour même vers 21h, avec le mode sans contact qui leur a permis d’effectuer de petits achats, sans avoir besoin des codes des cartes. Les deux suspects ont été identifiés à l’aide de caméras de vidéo surveillance. Une perquisition à leurs domiciles a permis de retrouver les vêtements portés le jour des faits et identifiés sur les vidéos. Les deux individus ont cependant nié les faits.