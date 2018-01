Tempête Eleanor : un skieur tué par un sapin en Haute-Savoie

Un homme de 21 est décédé ce mercredi à Morillon. Alors qu’il skiait sur le domaine de la station, il a été touché à la tête par un sapin tombé sur la piste à cause du vent.

© Savoie Mont Blanc / Réto

La tempête Eleanor a fait un mort en Haute-Savoie. Classé en vigilance orange à cause des vents violents par Méteo France, le département des Alpes connaît des rafales à plus de 130 km/h ce depuis ce matin. Dans le domaine skiable de Morillon, un skieur a été écrasé par un arbre. Selon le Dauphiné Libéré, l'homme était en arrêt cardio-respiratoire au moment de l'arrivée des secours. Le sapin se serait abattu sur le jeune skieur de 21 ans originaires de La Rochelle au moment où ce dernier passait sur la piste, le touchant à la tête. Une enquête a été ouverte. Les domaines skiables de nombreuses stations de ski de Savoie et de Haute-Savoie sont fermés ou partiellement fermés à cause du vent et du risque d'avalanche.