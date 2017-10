Un trafic de stupéfiants démantelé à Vaulx-en-Velin

Cinq Vaudais, âgés entre 19 et 28 ans, ont été interpellés lundi dernier à leur domicile par le groupe enquête anti-drogue. Les perquisitions ont permis de récupérer 379,6 grammes de résines de cannabis et 13 730 euros.

Le groupe enquête anti-drogue (GEAD), qui surveillait plusieurs points de deal dans le quartier de La Balme depuis début septembre, ont procédé lundi dernier à l'interpellation de plusieurs acheteurs à Vaulx-en-Velin. Au cours de leurs auditions, ces derniers ont désigné leurs revendeurs aux forces de l’ordre. Le même jour, un véhicule banalisé du GEAD a été incendié, accélérant le déclenchement de nouvelles arrestations. Ces interventions ont permis de découvrir séparément 240 grammes de résine de cannabis et 430 euros, 41 grammes de résine de cannabis et 13 300 euros, et 98.6 grammes de résine de cannabis ainsi que des tout un nécessaire au conditionnement de la drogue. Quatre des cinq individus interpellés lors de cette seconde intervention seront présentés ce vendredi au parquet.