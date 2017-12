Lyon : un véhicule délaissé mène sur la piste de trafic de stupéfiants

En remarquant une voiture abandonnée et accidentée dans une rue du 9ème arrondissement, des policiers ont découvert un trafic de stupéfiants. Trois personnes, deux hommes de 31 ans et une femme de 23 ans, ont été interpellés.

©Tim Douet

Les policiers ne s'y attendaient peut-être pas. La découverte de deux grammes de cocaïne dans une voiture les a finalement mené à un trafic de stupéfiants. Des policiers ont en effet découverts une voiture accidentée et laissée, à l’angle des rues Pasteur et Saint-Cyr dans le 9ème arrondissement, dans laquelle ils ont remarqué un petit sac contenant de la drogue.

La propriétaire de ce véhicule, une jeune femme de 23 ans, a été interpellée chez elle lundi à Bourgoin-Jallieu. Les enquêteurs ont ensuite interpellés deux hommes de 31 ans à leur domicile à Saint-Didier-au-Mont-D’or. Alors que l’un des deux individus ouvrait la porte, les policiers ont aperçu de nombreux sachets de conditionnement sur une table basse. Ils ont alors procédé à une perquisition du domicile. Cinq kilogrammes de résine de cannabis, 1,5kg d’herbe de cette même substance, 3g de cocaïne, 5 000 sachets de conditionnement, 17 cartouches de 9mm et deux portables ont été finalement saisis.

L’un des deux hommes a cependant nié toute implication dans ce trafic, tandis que le second a déclaré qu’il gardait ces drogues pour le compte d’un tiers. La jeune femme et le premier des deux hommes ont été mis hors de cause, tandis que le second sera présenté au parquet ce mercredi.