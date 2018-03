Sans permis et muni d’un pistolet, il percute une voiture de police

Sans permis et muni d'un pistolet 7,65mm, un homme de 22 ans a été arrêté ce samedi après avoir percuté à deux reprises une voiture de police pour prendre la fuite.

© Tim Douet

Un homme de 22 ans, sans domicile fixe, a été interpellé ce samedi à 03h45 rue Germain dans le 2e arrondissement de Lyon. Au volant de son véhicule, il a refusé d'obtempérer aux sommations d'un équipage de police. Lors de sa fuite, il percutait volontairement à deux reprises un véhicule de police. Le suspect circulait sans avoir le permis de conduire et portait une arme de poing de type PA 7.65 mm. Il a reconnu les faits durant sa garde à vue et a été présenté au parquet ce dimanche puis écroué. Il comparaîtra aujourd'hui pour "refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, port d'arme prohibée de catégorie B et violences volontaires aggravées sur personnes dépositaires de l’autorité publique".