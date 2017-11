Saint-Priest : condamné à 5 mois de prison pour conduite sans permis

Un homme âgé de 28 ans a été condamné à 5 mois de prison ce jeudi pour avoir conduit sans permis en possession d'une plaquette de résine de cannabis.

Un homme âgé de 28 ans demeurant à Heyrieux (38) a été interpellé ce dimanche à 16h55 à Saint-Priest. Il était alors au volant d'un véhicule alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire. Face aux policiers, il refusait d'obtempérer aux injonctions et se débarrassait d'une plaquette de résine de cannabis d'un poids de 87,7 g. Il a reconnu les faits. Il a été présenté au parquet ce mardi et condamné à 5 mois d'emprisonnement sans mandat de dépôt pour "refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire et détention de stupéfiants".