Rillieux-la-Pape : un cinquantenaire incendie 8 voitures

Ce mardi, un habitant de Rillieux-la-Pape de 56 ans a été interpellé par le service enquêteur pour avoir incendié, à plusieurs reprises et toujours sur la même avenue, des voitures et un local poubelle.

Dimanche 12 février, sur l'avenue du Mont-Blanc de Rillieux-la-Pape, quatre voitures sont incendiés. À l'origine de ces dégradations, un homme de 56 ans, identifié par les enquêteurs avec les images captées par les caméras de vidéosurveillance. Interpellé dans la matinée deux jours plus tard, l'enquête a établit que l'homme n'en était pas à son coup d'essai. Quelques mois plus tôt, le 31 octobre, il incendiait quatre voitures sur cette même avenue, après avoir, en avril 2016, mis le feu au local poubelle d'un immeuble de l'avenue du Mont Blanc. L'homme a reconnu la totalité des faits qui lui sont reprochés et sera présenté au parquet de Lyon ce jeudi.