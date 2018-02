Rillieux : deux frères arrêtés pour avoir caillassé des policiers

Deux frères ont été arrêtés à Rillieux-la-Pape pour avoir caillassé des policiers.

Deux frères, domiciliés à Rillieux-la-Pape, âgés de 17 et 18 ans ont été interpellés à leur domicile vendredi dernier à 10h25 par la BAC. La veille sur boulevard de Lattre de Tassigny, dans le quartier de « La Velette », ils avaient, en compagnie d'individus en fuite, jeté des projectiles sur le véhicule des policiers municipaux et outragé ces derniers. Les fonctionnaires devaient faire usage du flash-ball à trois reprises pour se dégager. Par ailleurs, l'un des deux suspects a dégradé sa cellule lors de son placement en garde à vue. Les deux frères ont nié les faits. Ils ont été présentés au parquet samedi et laissés libres en attente de comparution ce lundi.