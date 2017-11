Rhône : une cheffe d’entreprise arrêtée pour “travail dissimulé”

Une cheffe d’entreprise a été arrêtée le 23 novembre pour avoir employé deux Tunisiens sans les déclarer.

©Tim Douet

Une Vénissiane de 23 ans, gérante d’une société située à Pierre-Bénite, a été arrêtée le 23 novembre à 17h50. Après un contrôle sur un chantier de construction sous-traité par sa société, les policiers ont constaté la présence de deux travailleurs tunisiens non déclarés, dont l'un est en situation irrégulière. Les policiers ont alors perquisitionné le domicile de la cheffe d'entreprise et y ont découvert un pistolet de type Taser. La suspecte fera l'objet d'une comparution devant un officier de police judiciaire le 16 février, pour "travail dissimulé, emploi d’étrangers en situation irrégulière et détention d’arme de catégorie B".