Rhône : un trafic d’héroïne démantelé à Oullins

Un trafic d’héroïne a été découvert en fin de semaine dernière à Oullins. Cinq personnes ont été arrêtées. Trois d’entre elles auraient écoulé entre 3 et 4 kg d’héroïne depuis janvier.

©Tim Douet

Un couple âgé de 36 et 34 ans habitant à Saint-Genis-Les-Ollières a été interpellé le 25 juillet à 12h55, quai Joseph-Gillet dans le 4e arrondissement de Lyon. Une arrestation survenue après qu'une surveillance avait été mise en place sur le secteur de la mairie d'Oullins, à la suite d'un renseignement anonyme dénonçant un trafic d'héroïne organisé par un individu d'origine albanaise. Les deux époux ont été interpellés alors qu'ils venaient d'acheter de l'héroïne. La fouille de leur véhicule amenait à la découverte de 10g d'héroïne et de 0,8g de cocaïne. L'enquête permettait de localiser l'appartement utilisé par le dealer, à Oullins. Trois hommes âgés de 24 à 35 ans ont été interpellés le 26 juillet à 6h05. La perquisition des lieux a permis la saisie de 3 430 euros.

Des recherches ont par la suite été réalisées dans un parc à Oullins. Les enquêteurs y ont découvert un sac contenant 100 g d'héroïne conditionnés en 20 sachets, ainsi qu'une balance de précision, enterrés au pied d'un arbre. L’épouse a reconnu l'achat de stupéfiants, elle comparaîtra en reconnaissance préalable de culpabilité le 15 janvier 2018. Son époux a confirmé avoir acheté 500g d'héroïne et 60g de cocaïne. Il a été présenté au parquet le 27 juillet et laissé libre avec renvoi au 23 octobre prochain. Les trois mis en cause auraient revendu depuis janvier entre 3 et 4 kg d'héroïne dans le département. Ils ont été présentés au parquet ce samedi et écroués en attente de comparution ce lundi 31 juillet pour "trafic de stupéfiants".