Rhône : trois personnes écrouées pour le cambriolage d'une boulangerie

Après avoir tenté d'échapper à un contrôle de police, plusieurs individus ont finalement été arrêtés ce dimanche et retrouvés en possession d'un butin volé dans une boulangerie de Villefranche-sur-Saône.

©Tim Douet

Deux hommes âgés de 19 et 20 ans, demeurant à Gleize, ont été interpellés le 15 octobre dernier à 4h10, à l'angle des rues Martini et Montesquieu à Villefranche-sur-Saône, par un équipage de l'unité de sécurité de proximité locale. Ils circulaient à bord d’un véhicule et avaient tenté d'échapper à un contrôle de police. La fouille du véhicule amenait à la découverte de 1190 euros en liquide, de bouteilles d’alcool et de jus de fruits provenant du vol par effraction commis dans une boulangerie à Villefranche-sur-Saône. Un troisième individu âgé de 19 ans, habitant à Neuville-sur-Saone, a été interpellé ce lundi à 08h20, à la gare de La Part-Dieu, alors qu’il était en possession de tickets de restaurant et de 132 euros provenant du même vol par effraction.

Les trois hommes ont été présentés au parquet de Villefranche-sur-Saône. Un premier individu a été condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, le second, condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et le troisième, condamné à 2 ans d'emprisonnement pour "vol par effraction et recel de vol". Ils ont tous été écroués.