Rhône: lors d’une course poursuite, il s’engage à contresens sur l’A42

Un Lyonnais de 18 ans a engagé une course-poursuite avec des policiers dans la nuit de vendredi à samedi. Dans sa course, il a percuté deux véhicules de police et s’est engagé à contresens sur l’A42. Les policiers ont dû faire feu deux fois avant de pouvoir l’arrêter.

Un Lyonnais âgé de 18 ans a été interpellé vendredi 28 juillet à 3h05 sur l'autoroute A46, à la hauteur de la montée de Sermonaz, sur la commune de Rillieux-la-Pape. Il circulait à bord d'un véhicule Peugeot et refusait d'obtempérer aux injonctions des policiers. Dans sa fuite, il s'est engagé sur l'autoroute A42 à contresens, entre Beynost et Lyon. À la hauteur de Miribel, le mis en cause a foncé sur un équipage de police, obligeant un policier à faire usage de son arme à deux reprises. Lors de son périple, l’individu percutait un autre véhicule de police.

Il a finalement été contraint d'abandonner son véhicule dont les roues étaient crevées par l'utilisation de "stop stick". Il a reconnu les faits, expliquant avoir eu peur. Il a été présenté au parquet ce samedi pour "refus d'obtempérer aggravé, mise en danger de la vie d'autrui et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique". Il a été laissé libre avec renvoi au 14 septembre prochain.