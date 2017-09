Rhône : ils volent et maltraitent des chiens

Trois personnes ont été arrêtées le 21 septembre dernier dans le cadre d'une enquête pour "vol par effraction en réunion, sévices graves et actes de cruauté envers un animal, détention de médicaments à usage vétérinaire sans document justificatif et recel de vol de produits vétérinaires".

©Tim Douet

Une procédure a été ouverte contre un homme âgé de 30 ans, demeurant à Panissieres (42) et d’une femme âgée de 23 ans, qui ont été interpellés le 21 septembre dernier. Le 24 août dernier, ils avaient cambriolé le domicile d’une Villeurbannaise âgée de 24 ans et lui avait volé son chien. L'animal était retrouvé au domicile du trentenaire. La compagne de ce dernier a été interpellée le même jour dans son propre domicile où sept chiens, maltraités, dont l'un d'eux avait les oreilles coupées, ont été découverts.

Dans un autre appartement situé à Vénissieux, de nombreux produits vétérinaires ont été retrouvés. Les individus interpellés ont refusé de s'exprimer sur l'origine de ces produits. La mise en cause a nié toute participation au vol par effraction et la compagne a déclaré ne rien savoir au sujet des médicaments à usage vétérinaire. Elles étaient laissées libres. L’auteur des faits a reconnu le vol par effraction, mais a nié les autres faits qui lui étaient reprochés. Il a été présenté au parquet ce samedi et écroué en attente de comparution ce lundi pour "vol par effraction en réunion, sévices graves et actes de cruauté envers un animal, détention de médicaments à usage vétérinaire sans document justificatif et recel de vol de produits vétérinaires".