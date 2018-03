Rhône : ils tentent de prendre la fuite puis agressent cinq policiers

Après avoir percuté une voiture de la BAC en essayant de prendre la fuite, trois hommes ont agressé cinq policiers ce dimanche à Oullins.

© Tim Douet Police

Un Sainfoniard âgé de 25 ans et deux Oullinois de 23 et 31 ans ont été interpellés ce dimanche à 15h30 rue Pierre Dupont à Saint-Fons par un équipage de la BAC. Quelques minutes plus tôt, à Oullins, les trois hommes, à bord d'un véhicule Renault, refusaient d'obtempérer aux sommations d'un équipage de police et ont percuté un véhicule de la BAC dans leur fuite. Ils se sont ensuite tous les trois rebellés durant leur interpellation et blessé cinq policiers qui ont reçu entre 2 et 3 jours d'ITT. En garde à vue, les trois hommes ont reconnu partiellement les faits. Ils vont être présentés au parquet ce mardi pour "refus d'obtempérer, rébellion, violences volontaires aggravées, défaut de permis de conduire".