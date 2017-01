Rhône : ils commandent une pizza et agressent le livreur

Ce dimanche, six jeunes de la métropole ont commandé une pizza et agressé le livreur pour lui voler sa marchandise.

©Tim Douet

Un Brondillant de 20 ans, deux Vaudais de 21 et 24 ans, deux Lyonnais de 16 et 27 ans et une Villeurbannaise de 19 ans ont été interpellés ce dimanche 29 janvier à 20h45 rue Antoine Primat à Villeurbanne par deux équipages de la BAC. Ce groupe venait de commander une pizza à emporter et a agressé le livreur (2 jours d'ITT) et dérobé sa marchandise.

À l'arrivée des policiers, l'un des mis en cause a insulté et menacé un membre de la Bac. En tout, quatre interpellés ont été mis hors de cause et remis en liberté tandis qu'un autre a reconnu avoir porté des coups de pied à la victime. L'auteur des coups de pieds comparaîtra devant un officier de police judiciaire tandis que l'auteur des insultes et menaces va être présenté au parquet ce mardi