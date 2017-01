Rhône : ils agressent un homme à coups de poings et de couteau

Trois hommes ont été interpellés pour avoir agressé à coups de couteau et de poings un Vénissian de 43 ans à Saint-Fons.

©Tim Douet

Un Vénissian de 34 ans et deux Lyonnais de 34 et 35 ans ont été interpellés ce mardi à 6h à leurs domiciles respectifs. Le 21 janvier, vers 18h15, ils avaient porté des coups de couteau et de poing à un Vénissian de 43 ans, avenue Gabriel-Péri, à Saint-Fons. Ce dernier a reçu 12 jours d'ITT.

Deux des mis en cause ont reconnu avoir frappé la victime et le troisième a reconnu les coups de couteau. Il a déclaré avoir agi en représailles, accusant la victime d'avoir importuné des membres de son entourage et causé des violences à leur encontre. Les trois hommes vont être présentés au parquet ce jeudi pour "violences volontaires avec arme".