Rhône : il refuse d'obtempérer à bord d'une voiture volée

Au volant d'un véhicule volé, un homme de 45 ans a été arrêté ce lundi après une tentative de fuite.

©Tim Douet

Un homme sans domicile fixe âgé de 45 ans a été interpellé ce lundi à 03h50 sur l'autoroute A7 au niveau de Solaize par un équipage de la Bac. Il circulait à bord d'un véhicule Renault faussement immatriculé et a refusé d'obtempérer aux sommations de s'arrêter avant d'abandonner le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et de prendre la fuite à pied. Le véhicule avait été dérobé entre le 19 et le 20 décembre dernier sur un parking extérieur à Sainte-foy-les-Lyon. Durant l'enquête, les policiers se sont aperçus que le mis en cause n'était pas titulaire du permis de conduire. Il a reconnu partiellement les faits et va être présenté ce mardi pour "refus d'obtempérer, recel de vol de véhicule, défaut de permis de conduire et usage de fausses plaques d'immatriculation".