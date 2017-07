Rhône : il menace de mort sa mère et son frère

Un homme né en 1964 a été arrêté ce dimanche soir à Meyzieu pour avoir menacé de mort sa mère âgée de 75 ans.

©Tim Douet

Un habitant de Meyzieu né en 1964 a été interpellé ce dimanche à 23h30, à son domicile, par un équipage de l'unité de sécurité de proximité locale. Il venait de menacer de mort et de commettre des violences sur sa mère âgée de 75 ans. Après son arrestation, il a nié les faits. Par ailleurs, il était entendu dans le cadre de trois procédures distinctes. Le 12 mai dernier, il aurait volé un portefeuille appartenant à une voisine et le 22 du même mois aurait menacé de mort son frère. Deux accusations qu'il a niées. Enfin, le 27 avril dernier, il aurait volé des bijoux appartenant à sa mère, ce qu'il a avoué. Il va être présenté au parquet ce mardi pour "violences volontaires aggravées et menaces de mort".