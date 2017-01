Après avoir frappé sa mère deux jours plus tôt, un jeune habitant de Pierre-Bénite s'en est à nouveau pris à sa génitrice en la menaçant avec un cutter.

©Tim Douet

Un mineur de 17 ans domicilié chez ses parents à Pierre-Bénite a été interpellé ce dimanche à 19h15 à son domicile par une unité de sécurité de proximité locale. Le jeune homme venait de menacer sa mère avec un cutter. Une violence qui n'était pas la première puisque deux jours plus tôt il avait déjà frappé sa mère et cette dernière avait reçu 10 jours d'ITT. Son fils va être présenté au parquet ce mardi pour "violences volontaires aggravées et menaces avec arme".