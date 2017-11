Rhône : il cambriole son ancien employeur et insulte les policiers

Suspecté d'avoir cambriolé l'entreprise dans laquelle il avait travaillé cet été, un homme âgé de 30 ans a été extrait de la maison d'arrêt de Corbas ce mercredi.

©Tim Douet

Un homme âgé de 30 ans a été extrait de la maison d'arrêt de Corbas ce mercredi à 15h35. Il est soupçonné d'avoir commis plusieurs vols par effraction cet été entre le 1er et le 2 août dans une société avenue Francis de Pressensé à Vénissieux, pour laquelle il avait travaillé. Son domicile a été perquisitionné et a permis de découvrir une machine provenant du vol. a l'arrivé des enquêteurs dans la maison d’arrêt, le suspect les a copieusement insultés. L'homme a nié les faits de vol. Il va être présenté au parquet ce jeudi pour "vol par effraction et outrage".