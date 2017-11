Déjà connu des services de police pour des violences sur son ex, un homme de 27 ans a été arrêté pour avoir harcelé et menacé de mort cette dernière entre le 19 et le 20 novembre dernier.

Un homme âgé de 27 ans a été interpellé ce jeudi à 11h. Déjà connu pour des faits de violence sur son ex-conjointe, il aurait harcelé cette dernière en l'appelant plus de 200 fois entre le 19 et le 20 novembre. Des appels peu courtois où il l'a menacé de mort à plusieurs reprises. Durant son audition, le suspect a reconnu les appels, mais a nié les menaces. Il va être présenté au parquet ce vendredi pour "appels téléphoniques malveillants et menaces de mort réitérées".