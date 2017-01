Rhône : il agresse son ex et dégrade l’appartement de ses amis

Après avoir violenté son ex et dégradé le domicile d’amis de cette dernière, un habitant de Tassin-la-Demi-Lune a été arrêté ce samedi 31 décembre.

© Tim Douet

Un habitant de Tassin-la-Demi-Lune âgé de 34 ans a été interpellé le 31 décembre dernier à 9h35 dans sa ville par un équipage de la BAC. Ce dernier était à la recherche de son ex-concubine qu’il venait d'agresser. Plus tôt, il s’était rendu aux domiciles des amies de cette dernière où il avait commis diverses dégradations. Il avait incendié un container poubelle devant un immeuble à Villeurbanne et avait incendié le paillasson d’une Villeurbannaise

La chambre d'hôtel et le véhicule du mis en cause ont été perquisitionnés et ont permis la découverte d'un bidon d'essence, de résine de cannabis et d'objets provenant d'un vol par effraction commis à l'Arbresle. L'enquête permettait d'établir qu'il était impliqué pour des faits d'enlèvement et de séquestration commis sur cette même commune. Il va être présenté au parquet ce lundi pour "dégradations volontaires par incendie, violences volontaires aggravées, infraction à la législation sur les stupéfiants, recel de vol aggravé, enlèvement et séquestration".