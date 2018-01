Rhône : arrêté pour un vol de vélo, il réussit à s'évader

Un homme de 22 ans a été interpellé ce vendredi pour avoir braqué un magasin de vélo à Meyzieu. Après son arrestation, il est parvenu à s'échapper avant d'être arrêté 10 minutes plus tard.

©Tim Douet

Un homme de 22 ans a été interpellé le vendredi 12 janvier dernier à 19h30 place Jean Monnet à Meyzieu. Vers 15h30 ce même jour, il s'était rendu dans un magasin de vélos situé rue du Commerce et avait mis en évidence une arme à feu pour voler une bicyclette. "Le gérant, sans être directement menacé, mais voyant l'arme, n'avait pas osé s'interposer", commente la DDSP. Après son arrestation, le suspect a profité de sa présence à l'hôpital Édouard Herriot pour un examen médical pour prendre la fuite en sautant par la fenêtre de l'établissement, avant d'être de nouveau interpellé dix minutes plus tard. Il a reconnu les faits et a été présenté au parquet ce dimanche avant d'être écroué en attente de comparution ce lundi pour "vol sous la menace d'une arme et évasion".