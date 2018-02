Rhône : après un refus d'obtempérer, il agresse deux policiers

Un homme de 33 ans a été arrêté ce lundi pour avoir refusé d'obtempérer et frappé deux policiers.

©Tim Douet

Une procédure a été ouverte contre un Vaudais âgé de 33 ans. Il a été interpellé ce lundi à 03h55 place du Chanoine Coupat à Saint-Genis-Laval par un équipage de la BAC alors qu'il venait de refuser d’obtempérer aux injonctions des policiers. Lors de son interpellation, il s’est rebellé et a commis des violences légères à l'encontre de deux policiers. En garde à vue, le suspect a partiellement reconnu les faits. Les deux policiers ont reçu 3 jours d’ITT chacun. Le Vaudais a été présenté au parquet ce mardi et laissé libre avec ouverture d'information pour "refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, violences et rébellion sur personnes dépositaires de l’autorité publique".