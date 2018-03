Rhône : Un homme arrêté pour une série de vols aux distributeurs

Un homme de 48 ans a été arrêté le 23 mars dernier pour de nombreux vols au distributeur ou il se faisait passer pour un conseiller de banque.

©Tim Douet

Une procédure a été menée à l'encontre d'un homme de 48 ans originaire d’Ivry-sur-Seine (94). Il a été interpellé le 23 mars dernier à 17h30 à son domicile par un équipage de la BAC alors qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche délivré par la brigade de la délinquance astucieuse. Il introduisait, dans des distributeurs automatiques, des morceaux de papier pour bloquer la sortie des cartes, se présentait ensuite aux victimes comme un conseiller de l'agence et leur faisait taper leur code qu'il mémorisait. Il récupérait les cartes bloquées et effectuait des retraits frauduleux. Il était identifié grâce au système de vidéosurveillance des distributeurs. Il avait commis quatre vols de cartes bancaires avec utilisations frauduleuses, et neuf tentatives dans des distributeurs d'agences situées dans le Rhône (Villeurbanne, Givors, Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Caluire, Lyon 3, Grigny, Sathonay-Camp et Saint-Fons) pour un préjudice total de 6 380 euros. Il a reconnu les faits durant sa garde à vue, a été présenté au parquet et écroué en attente de comparution ce lundi pour "vols, escroqueries et tentatives".