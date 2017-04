Refoulé du Ninkasi Gerland, un homme fonce en voiture sur la terrasse

L'homme a été arrêté alcoolisé dans la nuit de vendredi à samedi.

Viré du Ninkasi Gerland pour tapage nocturne, un homme de 32 ans a foncé en voiture sur la terrasse du bar du 7e arrondissement. Un débordement qui s'est déroulé aux alentours de 4h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi selon des informations du Progrès.

Des dégâts matériels et humains ont été constatés. Un vigile et un client sont blessés aux jambes. Le véhicule a également emporté du mobilier et un chapiteau sur son passage.

L'histoire ne s'arrête pas là puisque visiblement encore échaudé, l'individu a continué sa route dans les rues de la ville, pour finir par percuter un feu de signalisation quai Claude-Bernard. Après avoir pris la fuite malgré le sauvetage des pompiers, la folle escapade de l'homme s'est arrêtée aux abords du pont de l'Université, toujours dans le 7e. Interpellé ivre, il a été placé en garde à vue pour violences volontaires aggravées, dégradations et conduite en état d'ivresse.