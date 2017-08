Quatre blessés lors du crash d’un avion lyonnais en Savoie

Un avion de l’aéro-club du Grand Lyon s’est écrasé, lundi après-midi, près du col du Mont-Cenis (Savoie). Trois des quatre personnes présentes à bord sont grièvement blessées.

© Image Google maps Le col du Mont-Cenis

D’après Le Progrès, un avion de l’aéro-club du Grand Lyon s’est écrasé, lundi en début d’après-midi, dans la commune de Val-Cenis, en Savoie. Alors qu’il effectuait un vol entre Venise et Lyon avec une escale à Turin, le pilote se serait trouvé en difficulté au moment de franchir le col du Mont-Cenis, qui culmine à plus de 2 000 mètres.

Les conditions météo étaient peu favorables et la visibilité était réduite par le brouillard. Faisant demi-tour après avoir jugé qu’il ne serait pas possible de passer le sommet à l’endroit prévu, l’avion aurait décroché suite à un virage très appuyé. Au moment de l’impact au sol, l’engin a pris feu. Un important dispositif de secours a été mis en place, avec notamment deux hélicoptères français et trois autres italiens.

Un bilan humain quasiment miraculeux

Trois des quatre passagers sont grièvement blessés à cause des brûlures. Ils ont été conduits vers les hôpitaux de Turin, Grenoble et Chambéry. Le quatrième, moins touché, a été hospitalisé à Saint-Jean-de-Maurienne. L’avion en question était un Piper PA-28, modèle américain adapté pour voyager. Contacté par Le Progrès, l’un des responsables de l’aéro-club lyonnais a expliqué que “tous les membres peuvent réserver cet avion, qui fait partie de la flotte. Mais celui qui a effectué une réservation n’est pas forcément le pilote”.

La brigade de gendarmerie des transports aériens est chargée de l’enquête et le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) apportera son expertise. D’après l’un des enquêteurs présents sur place, le bilan humain de l’accident est quasiment miraculeux.