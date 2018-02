Procureur : "La quasi-totalité du squelette" de Maëlys a été retrouvée

Le procureur de la République de Grenoble a annoncé ce jeudi que "la quasi-totalité du squelette" de Maêlys a été retrouvée après les aveux hier de Nordahl Lelandais.

"La quasi-totalité du squelette, ainsi que les vêtements et une chaussure ont été retrouvés", a annoncé ce jeudi le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat. Le reste de la dépouille de Maëlys a été découvert à l'endroit même où mercredi, Nordahl Lelandais a indiqué avoir caché le corps de la jeune fille. Les recherches sont désormais terminées, a ajouté le procureur.

Ce mercredi, après la découverte d'infimes taches de sang dans son véhicule, Nordahl Lelandais, principal suspect dans la disparition de Maëlys, était passé aux aveux et avait indiqué aux enquêteurs le lieu où il avait enterré le corps de l'enfant, disparue dans la nuit du 26 au 27 août dernier, de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Nordahl Lelandais a fait état de remords, a indiqué Jean-Yves Coquillat. Il a présenté ses excuses à Maëlys, sa famille, ainsi qu'aux juges d'instruction. De son côté, la mère de la jeune fille a déclaré vouloir que "Maëlys hante nuits et jours (Nordahl Lelandais, NdlR) dans sa prison jusqu'à ce qu'il crève et qu’il aille en enfer".