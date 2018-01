Policiers agressés : Collomb promet d’attraper les coupables

Deux policiers ont été violemment agressés à Champigny la nuit dernière par un groupe d'individus. Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a déclaré avoir mis tous les moyens en œuvre pour appréhender les coupables.

Ministère de l'Intérieur (page Facebook) Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur

Dans la nuit du 31 décembre, deux policiers de Champigny-sur-Marne ont été violemment agressés par un groupe d’individus. Le duo de policiers est intervenu alors qu’un groupe de jeunes gens était refoulé d’une soirée privée. La situation n’a pu être contrôlée qu’avec l’arrivée de renforts des forces de l’ordre. L’un des policiers pris à parti s’est fait fracturer le nez, sept jours d’incapacité totale de travail (ITT) lui ont été prescrit. Sa collègue s’est elle fait rouer de coups au corps et au visage, lui occasionnant également sept jours d’ITT. Une vidéo et des photos de l’agression ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a fermement condamné l’acte après s’être entretenu avec les agents blessés. “Tout est mis en œuvre pour que les lâches auteurs de ces actes inqualifiables soient appréhendés et condamnés, a-t-il déclaré sur Twitter, s’attaquer à nos forces de sécurité, c’est s’attaquer à notre République.”