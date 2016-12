Pas de poursuite pour avoir perturbé des funérailles à l'église

Par leur présence inattendue, les deux hommes avaient conduit à l'évacuation de l'église Saint-Joseph à Lyon.

Google streetview (capture écran) Église Saint-Joseph de Lyon

Les deux inconnus, qui avaient souhaité assister à des funérailles dans l'église Saint-Joseph, ne seront pas poursuivis par la Justice, mais restent interdits de paraître dans les lieux de cultes chrétiens du département du Rhône jusqu’au 9 janvier 2017 par la préfecture.

La semaine dernière, en pleine cérémonie de funérailles, un homme en djellaba pénètre dans l’église Saint-Joseph et s’installe sur un banc. Un autre individu, vêtu de la même manière, attend dans une voiture, garée devant l’église. La famille de la défunte, pour qui ces hommes sont de parfaits inconnus, s’inquiète et décide de prévenir la police.

L’église est évacuée et les deux hommes sont interpellés. Une équipe de déminage est également appelées pour vérifier les lieux. Libérés dans la soirée, ils expliquent avoir voulu témoigner de leur compassion. Dès le lendemain, le parquet n’en reste pas là et demande l’ouverture d’une enquête en flagrance pour violences sans ITT, avec préméditation. Le préfet, Michel Delpuech, évoque également un risque de trouble à l'ordre public pour justifier l'arrêté qui interdit à ces deux hommes de s'approcher de lieux de cultes chrétiens.

Après perquisition de leurs domiciles respectifs de Saint-Etienne et Rive-de-Gier ce mercredi 28 décembre, aucun élément à charge n’est découvert. L'affaire a été classée sans suite. Les deux hommes, âgés de 33 et 47 ans, affirment appartenir à un courant non-violent de l’Islam, et répètent avoir voulu partager leur compassion avec la famille de la défunte. Selon la préfecture, ce ne serait pourtant pas la première fois qu'ils auraient tenté de semer la panique aux abords d'une église.