Oullins : une femme meurt dans l'incendie d'un immeuble

Le violent incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi dans un immeuble à Oullins a coûté la vie d’une femme âgée.

© Tim Douet Sapeur-pompier du Rhône

Une femme est décédée à la suite d'un violent incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Oullins, rapporte Le Progrès. Les flammes ont détruit deux appartements au 7e et 8e étage peu avant minuit dans un bâtiment situé boulevard Kennedy. Il a fallu l'intervention de près de 50 pompiers pour venir à bout des flammes. Plus de 40 personnes ont dû être relogées dans des hôtels après l'accident.

Sur son compte Twitter, Clotilde Pouzergue, la maire d'Oullins, a "salué le travail des pompiers et des policiers qui sont intervenus lors de ce sinistre qui a fait une victime" et adressé "ses pensées à la famille et aux habitants touchés par ce drame." Selon elle, "l'enquête suit son cours pour déterminer les circonstances" de l'incendie.