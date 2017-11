Oullins : ivres, ils cambriolent une boulangerie

Deux Oullinois en état d'ébriété ont été arrêtés vendredi dernier pour avoir cambrioler une boulangerie.

©Tim Douet

Deux Oullinnois âgés de 32 et 26 ans ont été interpellés le 16 novembre dernier à 22h20 dans un centre commercial situé boulevard de l'Europe à Oullins. Tous deux en état d'ivresse, ils avaient forcé, à mains nues, la porte d'entrée coulissante d'une boulangerie et dérobé des boissons. L'arrestation ne s'est pas passée dans le calme puisque les deux suspects ont insulté les forces de l'ordre. Le plus jeune des mis en cause, qui avait fait l'objet d'une OQTF le 24 mai dernier, était laissé libre, l'infraction n'ayant pu lui être imputée. L'autre a reconnu les faits et fera l'objet d'une comparution devant un officier de police judiciaire le 15 février prochain.