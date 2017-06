Meyzieu : un couple détourne 3,2 millions d’euros

Un couple dont la femme est experte-comptable a été arrêté. Cette dernière aurait détourné 3,2 millions d’euros dans le cadre de son activité professionnelle.

©Tim Douet

Un couple demeurant à Meyzieu a été arrêté ce mardi dans la matinée à son domicile. Âgée de 43 ans, la femme du couple est soupçonnée d'avoir, entre 2011 et 2016, procédé à 40 versements d’un compte d’une société (rue Marguerite, à Villeurbanne) pour laquelle elle travaillait en qualité de comptable sur le compte joint de son couple, pour un montant de 3,2 millions d’euros. Des perquisitions ont été menées à leur domicile et de nombreux objets de valeur (meubles, tableaux, maroquinerie de luxe, bijoux et montres de marque), leur maison (expertisée à 1 300 000 euros), 320 000 euros sur les comptes, trois véhicules de marque Volkswagen, Lotus, Mini et un scooter ont été saisis. Le couple a reconnu les faits. Ils ont été laissés libres et seront convoqués ultérieurement devant un officier de police judiciaire pour "escroqueries, blanchiment d’escroqueries et blanchiment de fraude fiscale".