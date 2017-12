Lyon : victime d'un coup de marteau, il réplique au couteau

Un procédure pour tentative d'homicide a été ouverte après une altercation entre deux Lyonnais à Vénissieux.

©Tim Douet

Un duel entre arme contondante et coupante, qui aurait pu très mal finir. Peu avant 18 heures ce lundi, une violente altercation a éclaté entre deux Lyonnais qui se trouvaient cours Jules Guesde à Vénissieux. Altercation qui dégénère lorsque l'un des deux hommes, âgé de 36 ans, reçoit un coup de couteau à l'abdomen par le second, de cinq ans son cadet. La victime s'est vue prescrire 21 jours d'ITT. Elle avait néanmoins réussi à asséner un coup de marteau à la tête de son opposant. Ce dernier saignant s'était alors rendu à la clinique de la Sauvegarde pour y être soigné. Interpelé avenue du Point du jour, dans le 5e arrondissement de Lyon, dès le lendemain, par le service enquêteur, il a reconnu avoir porté un coup mais avec un cutter et seulement pour se défendre. Il a été présenté au parquet ce jeudi pour homicide involontaire.