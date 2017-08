Lyon : une boutique SFR braquée avec une lampe torche

L'un des individus était déguisé avec une perruque et une veste à fleurs tandis que l'autre portait une cagoule et un sac à dos.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Menacés par une lampe torche, les clients et les employés se sont couchés sur le sol de la boutique SFR de l'avenue Jean Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon. À 10h30 ce jeudi matin, deux hommes entrent dans le magasin de téléphone. Si l'un porte une tenue courante pour ce type de méfaits, à savoir une cagoule et un sac à dos, l'autre individu fait preuve d'excentricité. Un brin de coton dans la narine gauche, l'homme porte une perruque et une veste à fleurs. Pendant que les clients et les employés se couchent au sol pour éviter les coups, les deux hommes s'emparent de vingt téléphones portables de marque Samsung et I-Phone. Quelques minutes plus tard, les deux individus quittent le magasin à pied, en passant par la rue Salomon Reinach. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs du vol ainsi que les téléphones dérobés.