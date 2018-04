Lyon : une bagarre dégénère en crime à la Croix-Rousse

L'homme de 37 ans retrouvé en arrêt cardiaque près du boulevard de la Croix-Rousse ce samedi matin a succombé aux blessures infligées à l'arme blanche.

©Tim Douet

Zone bouclée et inquiétude près de la mairie du 4e arrondissement. Ce samedi en fin de matinée, un homme a été retrouvé par les secours en arrêt cardiaque après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Âgé de 37 ans et originaire de Villeurbanne, il a succombé à ses blessures. Ce crime ferait suite à une bagarre survenue un peu plus tôt dans la matinée, d'abord dans un bar avant de se poursuivre sur le boulevard de la Croix-Rousse. Selon les informations recueillies par le Progrès, deux individus seraient actuellement en garde à vue. L'auteur présumé des coups de couteau aurait été aperçu par des témoins prenant la fuite sur un scooter. L'enquête a été confiée aux policiers de la Sûreté départementale.