Lyon : un policier blessé à la main par un tir de fusil de chasse

Appelée pour un différend de voisinage cette nuit, l'unité de police s'est trouvée face à un homme armé d'un fusil de chasse.

©Tim Douet

Un conflit de voisinage a particulièrement mal tourné cette nuit vers 2 heures du matin rue Salomon Reinach, dans le 7e arrondissement de Lyon. Tandis que le groupe de sécurité de proximité est appelé pour intervenir sur ce différend de voisinage, un homme les accueille armé d'un fusil de chasse. L'individu a fait feu sur la police, blessant grièvement un policier à l'auriculaire et au majeur de sa main gauche. Le tireur est ensuite retourné dans son appartement pour saisir son téléphone et contacter la police secours en composant le 17. Souhaitant se rendre aux forces de l'ordre, l'individu a ensuite été interpellé et confié à une équipe de la sûreté départementale. Le policier blessé a été rapidement transféré au service réanimation de l'hôpital Edouard Herriot.