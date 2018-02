Lyon : un piéton de 95 ans renversé ne survit pas à ses blessures

Une automobiliste a tué accidentellement un piéton âgé de 95 ans ce mardi cours Gambetta à Lyon. Elle a été présentée au parquet pour "homicide involontaire".

©Tim Douet

Une Lyonnaise âgée de 39 ans a été interpellée le 14 février dernier à 13h30. La veille en début de matinée, elle circulait cours Gambetta dans le 3e arrondissement de Lyon et avait renversé un piéton âgé de 95 ans. Ce dernier était transporté à l'hôpital où il décédait des suites de ses blessures. La mise en cause a déclaré avoir été éblouie par le soleil et ne pas avoir vu la victime. Elle a été présentée au parquet ce vendredi pour "homicide involontaire" et a été laissée libre avec ouverture d'information.