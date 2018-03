Lyon : un homme poignardé près du boulevard de la Croix-Rousse

Un homme a été retrouvé par les secours en arrêt cardiaque après avoir reçu plusieurs coups de couteau ce samedi en fin de matinée. Une enquête a été ouverte.

©Tim Douet

Les circonstances de l'agression ne sont pas encore connus. Ce samedi en fin de matinée, les policiers et les services de secours sont intervenus tout près de la mairie du 4e arrondissement. Dans la contre-allée du boulevard de la Croix-Rousse, derrière le square Bernard-Frangin, un homme était en arrêt cardiaque après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Les secours l'ont transporté à l'hôpital et la police a bouclé le secteur. Des témoins interrogés sur place par le Progrès évoquent une bagarre entre plusieurs individus. Le président de la Métropole et maire du 4e, David Kimelfeld, s'est rendu sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour éclaircir ce qui a conduit à un tel acte de violence.