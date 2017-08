Lyon : un homme ivre menace de "tout faire péter" à la Part-Dieu

La colère du Vaudais de 32 ans aurait éclatée après dans un magasin, après un différend avec un client.

Capture écran Google streetview Boulevard Eugène Deruelle (Lyon 3)

Les menaces d'un homme visiblement ivre avaient de quoi inquiéter ce mercredi dans le quartier de la Part-Dieu (Lyon 3e). Vers 13 heures, sur le boulevard Eugène-Deruelle, un Vaudais de 32 ans criait son "allégeance à Allah" et annonçait son intention de "faire tout péter", rapporte Le Progrès. Sa colère aurait pour origine un différend dans les rayons du magasin Leader Price voisin avec un client.

Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue en prévision de sa présentation au parquet vendredi. Son calme retrouvé il a reconnu ne pas être pratiquant. A quelques heures près, l'interpellation aurait pu s'avérer beaucoup plus tendue, puisque les attentats de Barcelone et de Cambril se sont déroulés le même jour en fin d'après-midi.