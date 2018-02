Lyon : un homme arrêté pour 69 vols de véhicules

Plus en flagrants délits de vol de véhicule grâce à un brouilleur d'ondes, un homme de 41 ans a été arrêté à Lyon la semaine passée.

Un homme âgé de 41 ans a été interpellé la semaine dernière pour la tentative de vol d'un véhicule cours Vitton dans le 6e arrondissement de Lyon. Il avait tenté de déverrouiller une voiture en stationnement et était trouvé en possession d'un boîtier électronique, type "brouilleur", lui permettant de neutraliser à distance la fermeture centralisée des portes des véhicules.

L'enquête a permis d'effectuer des rapprochements judiciaires, grâce au mode opératoire identique, avec soixante-huit vols à la roulotte entre 2016 et 2018. Il a nié les faits et a été écroué le 24 février dernier avec ouverture d'information pour "tentative de vol à la roulotte et vols à la roulotte".