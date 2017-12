Lyon : un homme arrêté pour 14 vols par effraction

Un jeune majeur de 18 ans, déjà incarcéré dans la maison d'arrêt de Villefranche, est accusé de 14 vols par effraction qui ont été commis cet été.

©Tim Douet

Un jeune homme de 18 ans, déjà incarcéré à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône a été extrait le 6 décembre dernier par le service enquêteur. Cet été, entre le 8 juillet et le 23 septembre 2017, il était soupçonné d'avoir commis quatorze vols par effraction et une tentative durant cette période. Durant sa garde à vue, le jeune homme a reconnu les faits sur treize des quatorze accusations qui lui sont imputées. Il va être présenté au parquet ce vendredi pour "vols par effraction et tentative".