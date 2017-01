Lyon : un faux chauffeur VTC arrêté sous l’emprise de cannabis

Un homme utilisant une fausse identité a été arrêté ce jeudi matin au volant d'un 4x4 Jaguar immatriculé en Allemagne et portant un macaron de VTC.

Il était près de minuit dans le 9e arrondissement quand une voiture de police voit un véhicule Jaguar F-Pace immatriculé en Allemagne et disposant d'un macaron de chauffeur VTC. Interloquées par ce 4x4 venu d'Allemagne, les forces de l'ordre profitent d'un virage sans clignotant du conducteur pour contrôler son véhicule. Le conducteur qui n'avait pas de carte d'identité se déclara lors comme monsieur I.M et affirme être chauffeur de VTC pour une entreprise basée à Villeurbanne géré par sa petite amie, ancienne fonctionnaire de police.

Muni d'un certificat d'immatriculation valide et d'une autorisation de circulation délivrée par la préfecture, il est tout de même conduit au poste de police pour vérifier son identité et son inscription dans le fichier des titulaires du permis de conduire. Sur place, l'homme s'énerve et s'en prend aux fonctionnaires. Ces derniers décident alors de faire un dépistage de stupéfiant qui s'avère positif au cannabis. Quant à l'identité de la personne interpelllée, les policiers ont consulté le fichier Canonge et se sont rendu compte que monsieur I.M utilisait l'identité de son frère titulaire du permis de conduit alors que lui ne l'était pas.

Monsieur I.M a alors reconnu ne pas être titulaire du permis. L'enquête se poursuit pour Exercice illégal de la profession de VTC, défaut de permis de conduire, conduite sous stupéfiants et prise du nom d'un tiers. Les policiers poursuivent aussi leur investigation sur la société de VTC.