Lyon : un couteau à pain pour faire fuir des braqueurs

Sur la colline de la Croix-Rousse dans la nuit de lundi à mardi, le gérant d'une épicerie à fait fuir deux braqueurs armés en les menaçant avec un couteau à pain.

© Tim Douet

Trente minutes plus tard, le gérant du Coccimarket de la rue d'Austerlitz aurait dû tranquillement plier boutique. Mais juste avant la fermeture de l'épicerie à 1 heures du matin, deux hommes casqués et gantés se présentent face à lui et le menace avec une arme de poing pour récupérer la caisse, rapporte Le Progrès. Le gérant a alors saisi un couteau à pain et a refusé de céder aux exigences des braqueurs. L'un d'eux lui donnera un violent coup au visage avant de prendre la fuite en scooter avec son acolyte, sans la caisse de l’épicerie. La brigade criminelle de la Sûreté de Lyon s'est vue confier l'enquête.